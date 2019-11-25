Работа шахты в Коми остановлена из-за пожара

ТАСС, 25 ноября. Работа нефтешахты "Яреганефть" в Коми остановлена из-за пожара. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В связи с пожаром, общая площадь которого составляет 2 тыс. кв. метров, работа шахты временно остановлена", - сказал собеседник агентства. Сейчас пожарные продолжают тушение.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, сейчас возгорание локализовано.

Пожар возник вечером в воскресенье в нефтешахте №1 по добыче тяжелой нефти в уклонном блоке на глубине 200 м. В это время в забое находились 45 горнорабочих, 42 из их вывели на поверхность, еще одного спасли и госпитализировали, судьба двоих остается неизвестной, связь с ними отсутствует.