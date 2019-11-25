Женщина и ребенок погибли в ДТП в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Женщина и девочка 10 лет погибли, еще один человек пострадал при столкновении двух автомобилей "Газель" в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Сегодня, около 08:00 на улице Портовой в районе дома 337 произошло столкновение двух автомобилей "Газель". В результате столкновения один из автомобилей откинуло на разделительную полосу, где находились три пешехода. Женщина и несовершеннолетняя девочка 10 лет погибли на месте. Третий пешеход пострадал, его личность устанавливается", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.