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Суд в Москве вынес приговор репетитору, избивавшему ребенка за плохую игру на фортепиано

Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы приговорил к четырем годам условно студента-репетитора, избивавшего семилетнюю ученицу за плохое исполнение гамм на фортепиано.

"С учетом позиции государственного обвинителя Хорошевской межрайонной прокуратуры суд приговорил 23-летнего ранее несудимого жителя столичного региона Мгера Махсудяна к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Кроме этого, суд запретил ему осуществлять педагогическую деятельность с несовершеннолетними в течение двух лет. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда в размере 100 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Махсудян приходил к 7-летней ученице домой на Щукинскую улицу дважды в неделю для обучения игре на фортепиано. С начала ноября 2018 года он неоднократно на каждом занятии бил девочку и применял к ней физическую силу, высказывая при этом в ее адрес оскорбления. В апреле этого года родители девочки узнали об избиении, заподозрив неладное и посмотрев запись скрытого видерегистратора в квартире. "В ходе судебных прений Махсудян свою вину признал, раскаялся в содеянном и принес потерпевшей стороне извинения", - отметили в прокуратуре.

Ранее в интернете появилась информация о том, что студент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского бил ученицу по голове, ногам и рукам, пытаясь заставить правильно играть гаммы. Для проверки жалоб дочери отец установил скрытую камеру дома и, увидев запись, обратился в полицию.

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