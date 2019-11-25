Суд в Марий Эл арестовал депутата, сбившего насмерть подростка

ТАСС, 25 ноября. Следователи СК по Республике Марий Эл предъявили обвинение депутату одного из сельских поселений республики. По версии следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сбил насмерть подростка, говорится в понедельник в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл предъявлено обвинение 37-летнему депутату Собрания депутатов одного из сельских поселений Волжского района Республики Марий Эл в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)".

По версии следствия, вечером 19 ноября 2019 года в селе Сотнур депутат превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину, где сбил 16-летнего подростка, который от полученных повреждений погиб на месте. Депутат заключен под стражу.