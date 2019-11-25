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В Татарстане в ДТП с микроавтобусом пострадали 14 человек

Еще один погиб. Им оказался военнослужащий воинской части 53701 города Кизнер Удмуртской Республики

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Два легковых автомобилей и пассажирская "Газель" столкнулись в Татарстане, в результате пострадали 14 человек, в том числе один ребенок, один человек погиб, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава региона.

"Всего пострадало 14 человек, в том числе один ребенок. Один человек скончался на месте. Четыре человека доставлены в БСМП г. Набережные Челны, шесть человек - в Заинскую ЦРБ, три человека осмотрены на месте и отпущены на амбулаторное долечивание", - сказал собеседник агентства.

По уточенной информации Минздрава, в больницу скорой медицинской помощи в Набережные Челны доставлены пять человек. Из них один пострадавший госпитализирован, два проходят обследование, два отпущены на амбулаторное лечение. Шесть человек были доставлены в Заинскую центральную районную больницу (ЦРБ): три человека осмотрены и госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший транспортирован в Нижнекамскую ЦРБ. Два человека осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение.

ДТП произошло на 33-м километре автодороги Заинск - Набережные Челны. По данным ГУ МЧС по региону, в результате происшествия погиб военнослужащий воинской части 53701 города Кизнер Удмуртской Республики 1985 года рождения.

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