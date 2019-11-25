Водитель бетономешалки получил 4,5 года за ДТП под Калугой, где погибли пять человек

ТАСС, 25 ноября. Калужский районный суд приговорил к 4 годам 6 месяцам водителя бетономешалки, по вине которого 24 августа погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

"Калужским районным судом Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении 31-летнего жителя областного центра за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.

Авария с участием бетономешалки произошла утром 24 августа в микрорайоне Анненки под Калугой. Мужчина, управлявший МАЗом, не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с KIA Sportage, в котором находились трое взрослых и двое детей. В УМВД по региону пояснили, что в аварии погибли члены одной семьи: мужчина, две женщины, а также 3-летний мальчик, 10-летний ребенок умер в больнице.

Осужденный вину признал полностью. Одной из возможных причин называлось лопнувшее колесо МАЗа. В пресс-службе прокуратуры Калужской области подчеркнули, что бетономешалка была исправна. Причиной аварии стало нарушение скоростного режима.