В горящей шахте в Коми зафиксировали хлопки газовоздушной смеси

СЫКТЫВКАР, 25 ноября. /ТАСС/. Газодинамические явления - хлопки газовоздушной смеси - произошли на аварийном участке во время ликвидации пожара в шахте "Яреганефти", производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми". Горноспасателей вывели на безопасное расстояние, оценивается концентрация газа в шахте, сообщил журналистам руководитель оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации и тушения пожара полковник внутренней службы Андрей Голуб.

Пожар возник вечером в воскресенье в шахте номер 1 по добыче тяжелой нефти в уклонном блоке на глубине 200 м. В это время в забое находились 45 горнорабочих, 42 из их были вывели на поверхность, еще одного спасли и госпитализировали, судьба двоих остается неизвестной, связь с ними отсутствует. Позже во время тушения пострадал один горноспасатель, он госпитализирован. Состояние обоих пострадавших удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"На аварийном участке при ликвидации пожара произошли газодинамические явления. Горноспасатели располагаются на безопасном расстоянии. В настоящий момент проложена дистанционная линия, и отбираются пробы воздуха. Контролируется газовая атмосфера на аварийном участке. Поисковые работы на шахте продолжаются", - сказал Голуб в видеообращении, предоставленном журналистам.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, горноспасатели услышали хлопки газовоздушной смеси. "Чтобы обезопасить горноспасателей от угрозы взрыва, все они выведены на безопасное расстояние. Проводится проверка. Заведена трубка длиной до 600 метров, ею отбираются пробы воздуха, оценивается концентрация метана. Ситуация на контроле, хлопки не повторяются", - уточнила ТАСС сотрудник пресс-службы регионального главка МЧС Ольга Лоншакова.

Как добавил руководитель оперативного штаба, в ликвидации аварии участвуют пять отделений Ярегского военизированного горноспасательного взвода и командный состав. "Из Воркуты также следуют три отделения горноспасателей в составе 21 человека. Ориентировочное время их прибытия [в поселок Ярега] - 20:00 мск. В настоящий момент проложена дистанционная линия, и отбираются пробы воздуха. Контролируется газовая атмосфера на аварийном участке. Поисковые работы [поиск двух пропавших сотрудников подрядной организации] на шахте продолжаются", - сказал Голуб.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ ("Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов"), проводится проверка прокуратуры. С родственниками пропавших работает психолог регионального главка МЧС.