В Ингушетии прошли обыски по делу об убийстве начальника республиканского ЦПЭ

ТАСС, 25 ноября. Сотрудники правоохранительных органов провели в Ингушетии обыски у родственников Курейша Картоева, заочно обвиняемого и объявленного в розыск в рамках уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"В рамках этого уголовного дела обыски прошли по нескольким адресам сразу. К некоторым родственникам Картоева у следствия возникли вопросы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что некоторые из них допрашиваются, других подробностей источник не привел.

18 ноября суд заочно арестовал Курейша Картоева. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), а также по ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ. Он объявлен в международный розыск.