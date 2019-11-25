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Горноспасатели из Воркуты прибыли на помощь в тушении пожара на шахте в Коми

Аварию также ликвидируют пять отделений Ярегского военизированного горноспасательного взвода и командный состав

СЫКТЫВКАР, 25 ноября. /ТАСС/. Группа горноспасателей из Воркуты прибыла в поселок Ярега Республики Коми для усиления группировки, привлеченной на ликвидацию аварии в горящей шахте "Яреганефти", производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"В настоящий момент спасательная операция на шахте продолжается. В ликвидации аварии участвуют пять отделений Ярегского военизированного горноспасательного взвода и командный состав. Отделения в составе пяти человек работают посменно. Для усиления группировки на аварийный объект из Воркуты прибыли три отделения горноспасателей в составе 21 человека", - сказали в пресс-службе.

Пожар возник вечером в воскресенье в шахте номер №1 по добыче тяжелой нефти в уклонном блоке на глубине 200 м. В это время в забое находились 45 горнорабочих, 42 из их вывели на поверхность, еще одного спасли и госпитализировали, судьба двоих остается неизвестной, связь с ними отсутствует. Позже во время тушения пострадал один горноспасатель, он госпитализирован.

Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, он локализован, работа шахты приостановлена. Остальным двум шахтам "Яреганефти" ничего не угрожает, они работают в обычном режиме.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ ("Нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов"), проводится проверка прокуратуры.

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