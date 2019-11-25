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"Ъ": прокуратура прекратила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования

По данным издания, в ходе заседания против ходатайства следствия об аресте Ирины Голосной выступили защита и представитель прокуратуры
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная (справа) Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Описание
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная (справа)
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Первый зампрокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным и закрыл дело о злоупотреблении полномочиями против замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. Об этом сообщила во вторник газета "Коммерсантъ", не назвав источники информации.

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В понедельник Пресненский суд Москвы отправил Голосную под арест до 20 января 2020 года. Обвиняемая вину не признала.

Как сообщает "Коммерсантъ", в ходе заседания против ходатайства следствия об аресте Голосной выступила не только защита, но и представитель прокуратуры. Решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против нее было вынесено после решения суда. По данным газеты, в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ планируют обжаловать решение прокуратуры.

По материалам следствия, с ведома Голосной производитель алкогольной продукции "Альфа-групп" скрыл от уплаты 58 млн рублей налогов.

Следствие вменяет Голосной и двум другим фигурантам дела - исполняющему обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергею Пальцеву и сотруднику ведомства Борису Астахову - три эпизода ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий). Согласно оглашенным материалам, подчиненные опасались увольнения и поэтому, зная о превышении Голосной своих полномочий, составили незаконный ведомственный акт.

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