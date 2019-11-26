В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

УФА, 26 ноября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием вахтового автобуса марки "НефАЗ", который врезался в пятиэтажный жилой дом на проспекте Октября в Уфе. В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса, которые доставлены для осмотра в больницу №21. Остальные пассажиры пересели на другой автобус. Всего в "НефАЗе" находилось 30 человек, детей не было", - сообщили в МЧС.

ДТП произошло в 6:50 мск, его причины устанавливаются.