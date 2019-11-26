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Пожарным удалось значительно снизить температуру в горящей шахте в Коми

Пожар локализован на площади 2000 кв. м

СЫКТЫВКАР, 26 ноября. /ТАСС/. Температура в горящей шахте "Яреганефти" в Коми значительно снижена благодаря водяной завесе. Это позволило доставить на аварийный участок оборудование, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Коми.

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"Снижение температуры позволило доставить через скважины на аварийный участок оборудование для мониторинга газовоздушной среды и видеооборудование для планирования дальнейших действий по проведению аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.

"Пожар локализован на площади 2000 кв. м, эта площадь не уменьшается. Он будет ликвидирован на этой площади. Все усилия направлены на скорейшую ликвидацию, прогнозов по ней нет", - пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации МЧС, сейчас в тушении подземного пожара задействовано восемь отделений горноспасателей - на помощь коллегам вечером в понедельник прибыли горноспасатели из Воркуты. Работа организована посменно. На аварийном участке постоянно ведется анализ газовоздушной среды. Старший психолог ГУ МЧС по региону продолжает работать с пострадавшими и членами их семей.

Пожар возник вечером 24 ноября в шахте №1 "Яреганефти", где добывается тяжелая нефть, в уклонном блоке на глубине 200 метров. В это время в забое находились 45 горнорабочих, 42 из их были выведены на поверхность, еще один спасен и госпитализирован, судьба двоих остается неизвестной, связь с ними отсутствует. Позже во время тушения пострадал один горноспасатель, он госпитализирован. Работа шахты приостановлена. Остальным двум шахтам "Яреганефти" ничего не угрожает, они работают в обычном режиме.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, проводится проверка прокуратуры.

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