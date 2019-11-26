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В Магадане пограничники изъяли у контрабандистов трех соколов-кречетов

Эти птицы занесены в Красную книгу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пограничники Восточного Арктического района совместно с управлениями ФСБ России и Росгвардии по Магаданской области изъяли из незаконного оборота трех соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий в Магадане 23 ноября в нежилом помещении, находящемся в пользовании у одного из подозреваемых, обнаружены и изъяты три особи сокола-кречета, а также приспособления для их лова и содержания. По предварительной оценке, предотвращенный ущерб составил более 5 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

В отношении причастных к незаконному обороту особо ценных диких краснокнижных птиц принимаются процессуальные решения.

Теги
РоссияМагаданская область
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