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Четыре человека пострадали в потасовке на любительском футбольном матче в Калмыкии

В потасовке принимали участие как футболисты, так и зрители

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в Элисте в ходе потасовки с участием футболистов и болельщиков во время футбольного матча Лиги чемпионов ЮФО-СКФО (Южного и Северо-Кавказского федеральных округов) между любительскими командами "Кубань Холдинг" из Краснодарского края и местной "Уралан-Росгвардия". Об этом сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Республике Калмыкия.

"Четыре человека пострадали. После очередного забитого мяча на футбольное поле выбежали зрители, произошел инцидент", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что в потасовке принимали участие как футболисты, так и зрители. Все обстоятельства случившегося зарегистрированы в местном управлении полиции. По его словам, команда "Уралан-Росгвардия" является любительской, ранее она была укомплектована сотрудниками Росгвардии, поэтому в названии клуба упоминается ведомство. Сейчас в составе команды осталось не более двух действующих сотрудников, которые оказывали содействие в локализации потасовки на футбольном поле.

В Краснодарской краевой федерации футбола ТАСС сообщили, что правоохранительные органы связывались с ними для установления обстоятельств инцидента, также отметили, что обеспечение безопасности на матчах любительских команд возложено на принимающую сторону и проводящую соревнования организацию.

Председатель комитета по проведению соревнований Союза федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Сергей Порядин пояснил ТАСС, что стадион в Элисте, где произошел инцидент, дисквалифицирован по решению контрольно-дисциплинарного комитета на год для проведения соревнований.

Теги
РоссияКраснодарский крайКалмыкия
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