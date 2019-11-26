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Рабочий напал на жителя Смоленска из-за съемки ремонта на бульваре

Сотрудник подрядной организации ударил мужчину за то, что тот указал ему на недостатки проводимых работ

ТАСС, 26 ноября. Управление МВД по Смоленской области проводит проверку после нападения на местного жителя рабочего, ремонтировавшего в Смоленске бульвар в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила во вторник ТАСС начальник пресс-службы ведомства Наталья Гуреева.

"Поступило заявление от местного жителя 1982 года рождения о причинении ему телесных повреждений. В УМВД России по городу Смоленску проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заявителю выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу", - сказала она.

На видеозаписи, размещенной на YouTube, видно, как мужчина подходит к рабочим и спрашивает: "Нормально это?", указывая на недостатки ремонта бульвара 60 лет ВЛКСМ. Рабочий в свою очередь задает опрос: "Чего ты тут снимал? Стратегический объект, что ли?". После чего он ударил мужчину, на этом моменте запись обрывается.

"Смоленская районная газета" разместила фотографии вымощенной дорожки на бульваре, перегороженной забором.

В пресс-службе администрации Смоленска сказали ТАСС, что об инциденте знают, но проверка находится в компетенции правоохранительных органов. "Работы на объекте находятся в стадии завершения, были выявлены определенные недостатки, подрядчик их устраняет", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияСамарская область
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