Рабочий напал на жителя Смоленска из-за съемки ремонта на бульваре

ТАСС, 26 ноября. Управление МВД по Смоленской области проводит проверку после нападения на местного жителя рабочего, ремонтировавшего в Смоленске бульвар в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила во вторник ТАСС начальник пресс-службы ведомства Наталья Гуреева.

"Поступило заявление от местного жителя 1982 года рождения о причинении ему телесных повреждений. В УМВД России по городу Смоленску проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заявителю выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу", - сказала она.

На видеозаписи, размещенной на YouTube, видно, как мужчина подходит к рабочим и спрашивает: "Нормально это?", указывая на недостатки ремонта бульвара 60 лет ВЛКСМ. Рабочий в свою очередь задает опрос: "Чего ты тут снимал? Стратегический объект, что ли?". После чего он ударил мужчину, на этом моменте запись обрывается.

"Смоленская районная газета" разместила фотографии вымощенной дорожки на бульваре, перегороженной забором.

В пресс-службе администрации Смоленска сказали ТАСС, что об инциденте знают, но проверка находится в компетенции правоохранительных органов. "Работы на объекте находятся в стадии завершения, были выявлены определенные недостатки, подрядчик их устраняет", - сказал собеседник агентства.