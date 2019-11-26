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ЕС активировал механизм гражданской обороны для помощи Албании из-за землетрясения

В страну отправят три поисково-спасательные группы из Румынии, Италии и Греции

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Евросоюз активировал механизм гражданской обороны сообщества для оказания помощь Албании в связи с землетрясением, которое произошло в этой стране в ночь на вторник. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Еврокомиссии (ЕК).

"По просьбе албанских властей был задействован механизм гражданской обороны Евросоюза. ЕС уже предоставил помощь в мобилизации трех поисково-спасательных групп, которые будут направлены в Албанию для оказания помощи властям в проведении операций", - говорится в заявлении ЕК. В нем подчеркивается, что поисково-спасательные группы предоставлены Румынией, Италией и Грецией.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 13 человек, более 600 пострадали. При этом 28 человек, включая одного ребенка, спасены из-под завалов жилого дома в Дурресе. Все они госпитализированы.

Как сообщила Геологическая служба США, эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

В результате удара стихии оказались разрушены несколько зданий недалеко от Дурреса. В настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии. Многие страны, в том числе Франция, Греция, Италия и Германия выразили готовность помочь Албании в устранении последствий землетрясения.

Теги
АлбанияБосния и ГерцеговинаСШАГерманияЧерногорияГрецияИталияСеверная МакедонияФранцияХорватияСербия
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