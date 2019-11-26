Источник: в Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в здание Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Сейчас в Морской спасательной службе проводятся следственные действия, проводится выемка интересующих следствие документов", - сказал источник. Он не уточнил, с чем конкретно связаны следственные мероприятия.

Официальными комментариями правоохранительных органов агентство пока не располагает.

ФБУ "Морская спасательная служба Росморречфлота" - профессиональная аварийно-спасательная служба, которая занимается обеспечением безопасности при работах на шельфовых проектах, буксировкой плавсредств и сложных сооружений, водолазными работами, глубоководными работами с применением подводных телеуправляемых аппаратов, гидрографическими и аварийно-спасательными работами.