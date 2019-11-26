Верховный суд Татарстана смягчил приговор одному фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Адмирал"

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана во вторник изменила наказание в отношении одного из фигурантов дела о пожаре в казанском ТЦ "Адмирал", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначенное Хайруллину по ч. 3 ст. 238 УК РФ наказание снизить до 6 лет 2 месяцев лишения свободы", - сказал судья. Решением Кировского районного суда города Казани генеральный директор УК "АС Менеджмент" Роберт Хайруллин был приговорен к 9 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Перед судом первой инстанции ранее также предстали генеральный директор ООО "Заря" Гусейн Гахраманов, его заместители - Гюльгусейн Наджафов и Николай Каекин, старший специалист инспекции Госстройнадзора Татарстана Галия Исаева, экс-начальник межрайонного отдела управления службы судебных приставов Жанна Алпарова, бывший судебный пристав Минзиля Сафина, рабочие Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Фанис Мухаметханов и бригадир Альберт Халиков.

Их приговорили к лишению свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ранее судимого фигуранта - в исправительной колонии строгого режима.

Во вторник суд также применил норму о зачете срока содержания под стражей. Один день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в колонии общего режима, один день нахождения под домашним арестом за 1 день лишения свободы, один день содержания под стражей за 1 день отбывания наказания в колонии строгого режима.

11 марта 2015 года в Казани произошли пожар и обрушение здания ТЦ "Адмирал", в результате 19 человек погибли, 61 получил травмы.