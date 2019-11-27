Четверо жителей Приангарья получили условные сроки за хищение патронов и гранат

ИРКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к лишению свободы на срок от трех лет восьми месяцев до пяти лет условно четверых жителей города Зимы, которые похитили у военизированной охраны более 1 тыс. штук боеприпасов. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ по Иркутской области.

"В суде доказано, что являясь гражданскими служащими-стрелками военизированной охраны на одном из объектов Министерства обороны РФ в Зиминском районе и исполняя свои должностные обязанности вблизи арсенальных хранилищ, осужденные похитили боеприпасы к стрелковому оружию калибра 7,62 мм, 5,45 мм, а также ручные гранаты Ф-1 и взрыватели к ним. <…> Приговором Зиминского городского суда бывшие стрелки ВОХР признаны виновными в совершении преступлений, и им назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 3 лет 8 месяцев до 5 лет", - говорится в сообщении.

Осужденные совершали хищения с мая по июнь 2018 года. У них изъяли 1 тыс. 22 штуки боеприпасов различных калибров. Они хранили их у себя дома. Несколько гранат оперативники ФСБ обнаружили на дне реки Ока, куда их выбросил один из осужденных, чтобы скрыть преступление. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").