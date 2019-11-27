Следствие на Кузбассе возбудило дело из-за схода вагонов во время ремонта на путях

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта по факту аварийного схода вагонов грузового поезда на станции Тайга в Кузбассе, где рабочие во время ремонта по ошибке высыпали щебень на используемые пути под колеса движущемуся поезду. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Западно-Сибирская железная дорога сообщала, что ЧП произошло 17 октября в 6:42 мск на станции Тайга Западно-Сибирской железной дороги, где меняли блоки стрелочного перевода. Следователи полагают, что рабочие допустили техническую ошибку, насыпав щебеночный балласт вместо второго на первый путь под колеса следовавшего грузового поезда.

"В результате наезда вагонов грузового поезда на выгруженный щебень произошел сход 6 вагонов, которые были повреждены. Принимая во внимание наличие крупного ущерба, нанесенного транспортным происшествием, принято решение о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении пресс-службы. Размер ущерба там не уточнили.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба"). Санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до двух лет.