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Пятерых пассажиров автобуса госпитализировали после ДТП с электричкой под Астраханью

Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Пять человек, пострадавших в ДТП с электричкой и автобусом в Астраханской области, доставлены в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Электричка и автобус столкнулись утром в среду на территории одного из предприятий в Красноярском районе Астраханской области.

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"Пять человек доставлены в Александро-Мариинскую больницу. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, у всех диагностированы разные ушибы", - сказали в пресс-службе.

"По уточненным данным, в аварии пострадали 15 человек. Один из них госпитализирован, еще 11 человек находятся сейчас на обследовании у медиков", - сообщили в медицинских службах.

По его словам, еще один пострадавший отказался от госпитализации. Ранее в пресс-службе МВД по региону сообщали о 14 пострадавших.

На месте происшествия работали медики Красноярской районной больницы и Центра медицины катастроф, всем обратившимся была оказана помощь, добавили в минздраве.

ДТП произошло в 7:15 (06:15 мск) на территории газоконденсатного месторождения. По предварительным данным источника в экстренных службах, авария произошла из-за того, что автобус не пропустил электричку.

В новость внесены изменения (09:50 мск) - уточняется информация о пострадавших.

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РоссияАстраханская область
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