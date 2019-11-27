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Причиной аварии на переезде под Астраханью стало нарушение ПДД водителем автобуса

По словам источника, автобус не пропустил электричку

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Грубое нарушение водителем автобуса правил пересечения железнодорожного переезда привело к ДТП в Астраханской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД).

"Причина ДТП - грубое нарушение водителем автобуса правил дорожного движения (ПДД) при пересечении железнодорожного переезда",- сообщили в ведомстве.

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По информации пресс-службы, в 6:43 (мск) на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Аксарайская-2 - ГПЗ (Астраханский регион ПривЖД), произошло дорожно-транспортное происшествие. При исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся электропоездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. На место происшествия вызвали скорую помощь. В электропоезде пострадавших нет. Подвижной состав с рельсов не сошел. На график движения поездов ДТП не повлияло, так как оно произошло на подъездном пути к предприятию, по которому не осуществляется транзит железнодорожного транспорта. 

Ранее источник в экстренных службах также сообщил, что автобус не пропустил электричку.

В пресс-службе УМВД по региону ТАСС подтвердили, что предполагаемый виновник ДТП - водитель автобуса.

"Водитель автобуса пояснил, что объезжал стоявший впереди автобус, подумав, что он сломался, не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на ж/д переезд", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в электричке находилось 650 человек, в автобусе 25. Ж/д переезд недавно проверялся, он оборудован световыми и звуковыми сигналами. Сейчас движение на месте происшествия ограничено.

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РоссияАстраханская область
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