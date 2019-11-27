Движение на 89-м км МКАД ограничено из-за попавшей в ДТП фуры с медом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта по двум полосам внешней стороны 89-го км МКАД ограничено из-за столкновения фуры и легкового автомобиля. Об этом журналистам сообщили в среду в столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 08:45 мск на 89-м км МКАД (внешняя сторона) столкнулись фура и легковой автомобиль, в результате ДТП грузовой автомобиль опрокинулся. Движение ограничено по двум полосам", - сказали в управлении. Как отметили в ГИБДД Москвы, пострадавших в результате происшествия нет.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что, по предварительным данным, фура перевозила мед.