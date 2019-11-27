Источник: предполагаемый убийца главы центра "Э" Ингушетии может скрываться в Турции

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева, предположительно, находится в Турции, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Пока стрелявший в братьев Эльджаркиевых, непосредственно сам убийца, не задержан. Следствие предполагает, что он сначала выехал из Москвы в Грозный, а оттуда сумел перебраться в Турцию", - сказал собеседник агентства, добавив, что основанием убийства можно считать кровную месть.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии - Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева.

По словам источника, определить личность одного из причастных к убийству удалось с помощью камер наблюдения. "Камеры наблюдения, система распознавания автономеров и передвижения транспорта "Поток" помогли вычислить машину, скрывшуюся с места убийства, и ее водителя Гелани Костоева. Именно Костоев и сдал Курейша Картоева, который, по его словам, стрелял в братьев Эльджаркиевых, и Ахмеда Арапиева, который добыл орудие убийства", - сказал собеседник агентства.