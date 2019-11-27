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Девять кадетов и водитель пострадали в столкновении автомобиля и автобуса под Иркутском

По предварительным данным, кадеты находятся в состоянии средней степени тяжести
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ИРКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись в среду на федеральной трассе в Р-255 "Сибирь" под Иркутском. По предварительной информации, пострадали десять человек - девять кадетов и водитель автобуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

"Девять кадетов и водитель. Их повезли в больницу, о состоянии пока точной информации нет. По предварительным данным, кадеты в состоянии средней степени тяжести, водитель - тяжелой. Точная информация будет после того, как их осмотрят в больнице", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что ДТП произошло в поселке Тельма Усольского района. На месте происшествия работают несколько экипажей ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии. 

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РоссияИркутская область
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