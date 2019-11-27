В Кировской области два человека погибли и трое пострадали в ДТП с лесовозом

КИРОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и лесовоза в Сунском районе Кировской области. Об этом сообщается в среду в официальной группе УГИБДД по региону в соцсети "ВКонтакте".

По данным ведомства, авария произошла в 07:00 на 87-м км дороги Киров - Вятские Поляны в Сунском районе. 44-летний водитель автомобиля Fiat Ducato выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN (лесовоз), после чего грузовик столкнулся с "Волгой".

"В результате аварии 71-летний водитель "Волги" и его 56-летняя пассажирка погибли, три человека были госпитализированы: водитель Fiat Ducato и два пассажира "Волги", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.