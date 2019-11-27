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Суд продлил арест замгендиректора "Аэрофлота"

Владимир Александров будет находиться под стражей до 29 февраля

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 29 февраля заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова в рамках уголовного дела о хищении 250 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить и продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александрова на два месяца, то есть до 29 февраля", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Помимо Александрова, суд продлил срок ареста еще трем фигурантам дела: адвокатам Дине Кибец и Александру Сливко, а также Татьяне Давыдовой.

В ходе заседания прокуратура и потерпевшая сторона, компания "Аэрофлот", настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест.

Суть обвинений

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее пояснила, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ, сообщила представитель СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.

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