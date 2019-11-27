Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Каширском шоссе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столкновение автобуса и такси произошло на Каширском шоссе на юге Москвы, пострадали два человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Примерно в 17:20 на Каширском шоссе возле дома 80г столкнулись автобус и такси. По предварительным данным, пострадали два человека. Движение на данном участке затруднено", - сообщили в управлении.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что среди пострадавших ребенок. В настоящий момент пострадавшие переданы медикам.