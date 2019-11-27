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Такси врезалось в автобусную остановку на севере Москвы

Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Автомобиль такси врезался в одну из автобусных остановок на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Вечером в среду такси врезалось в остановку автобуса на Бескудниковском бульваре в Москве. Вероятно, водитель не справился с управлением, что привело к ДТП", - сказали в Госавтоинспекции.

Также в пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что водитель такси скрылся с места происшествия. "Пострадавших нет. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не обнаружили водителя на месте происшествия. Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (20:04 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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