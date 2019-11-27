Такси врезалось в автобусную остановку на севере Москвы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Автомобиль такси врезался в одну из автобусных остановок на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Вечером в среду такси врезалось в остановку автобуса на Бескудниковском бульваре в Москве. Вероятно, водитель не справился с управлением, что привело к ДТП", - сказали в Госавтоинспекции.

Также в пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что водитель такси скрылся с места происшествия. "Пострадавших нет. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД не обнаружили водителя на месте происшествия. Обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.

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