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Турция выдала России обвиняемого в покушении на хищение имущества РЖД в 2010 году

Тухтасин Сайдалиев также обвиняется в краже

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в покушении на хищение имущества РЖД в 2010 году в Курской области экстрадирован из Турции. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Россию из Турции экстрадируют Тухтасина Сайдалиева", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС в интервью на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

По данным следствия, Сайдалиев с соучастниками в апреле 2010 года приехал к участку железнодорожного пути в одном из районов Курской области и попытался похитить имущество компании РЖД. Также он обвиняется в совершении кражи в том же году.

Обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В 2013 году он был задержан, и Турция удовлетворила запрос о его выдаче. Мужчина обжаловал данное решение, но в октябре 2019 года удалось добиться выдачи Сайдалиева.

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