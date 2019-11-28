Генпрокуратура: мошенничества с помощью служб знакомств в России набирают обороты

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мошенничество с помощью служб знакомств, с материнским капиталом и с надомной работой широко распространяются в России. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Судебно-следственная практика последних лет указывает на то, что наряду с классическими приемами обмана преступники используют новые способы мошенничества, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС в интервью на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир". - Широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, с надомной работой. Все более изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи и мошенничество в интернете, конечно".

Куренной отметил, что мошенники вместо стратегий психологического воздействия все больше используют технические новинки в области информатизации. "Вместе с тем, следует отметить, что разнообразие мошеннических действий и преступных схем, применяемых злоумышленниками, гораздо шире и каждый раз используются и изобретаются все новые виды преступлений", - сказал представитель Генпрокуратуры.

За 10 месяцев этого года число мошенничеств выросло на 19% и составило 215 тысяч преступлений. Также возросло число расследованных преступлений на 10,4%, почти 40 тыс. уголовных дел уже направлены в суд. Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Ростовской области, Москве, Краснодарском и Ставропольском краях.