В госпиталях Доминиканы после ДТП с автобусом остается 21 россиянин

ГАВАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Нескольких пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане граждан РФ выписали из больниц, в медицинских учреждениях остается 21 россиянин. Как ТАСС сообщили в туристическом агентстве "Анекс тур", клиентами которого являются пострадавшие, в четверг планируется выписка нескольких из них.

"На данный момент в госпиталях находится 21 человек, девять из них - в палатах интенсивной терапии. Сегодня планируется выписка нескольких человек", - сообщила ТАСС представитель Anex Tour Валерия Ферафонтова. По ее словам, родственники некоторых пострадавших прилетели в Доминикану, туристическая компания оказывает им поддержку.

Во вторник туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа в Доминиканской Республике. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель, в результате происшествия никто не погиб.