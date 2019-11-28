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В школе Севастополя учитель умер во время урока

У мужчины случился сердечный приступ

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Педагог одной из севастопольских школ умер во время урока музыки из-за сердечного приступа, сообщили ТАСС в четверг в правительстве города.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что инцидент произошел в школе №57.

"К сожалению, такое произошло. Это несчастный случай, мужчина скончался от сердечного приступа", - сказал представитель правительства города.

В пресс-службе главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю добавили, что в связи с произошедшим проводится процессуальная проверка.

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РоссияСевастополь
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