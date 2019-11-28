Полиция пообещала €500 тысяч за помощь в раскрытии ограбления "Зеленого свода"

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция и прокуратура Саксонии назначили вознаграждение в размере полмиллиона евро за сведения, которые могли бы помочь раскрыть кражу культурных объектов из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене.
Об этом говорится в обнародованном в четверг сообщении правоохранительных органов ФРГ.
Расследованием происшедшего занимается специальная следственная комиссия в составе 40 человек. "Мы предпримем все, чтобы расследовать это происшествие", - заявили глава полицейского управления Хорст Крецшмар и прокурор Клаус Рёвекамп.
Nach dem Einbruch in das Museum #GrünesGewölbe in #Dresden am Montag hat die Polizeidirektion Dresden im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 500.000 Euro ausgelobt. Mehr dazu in der aktuellen Medieninformation: https://t.co/Oxaj6PKShh pic.twitter.com/Fb48kZCsw1— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 28 ноября 2019 г.
Кража произошла в понедельник, сообщения в полицию поступили около 07:00 мск. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного невозможно оценить - речь идет о драгоценностях XVIII века.