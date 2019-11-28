Полиция пообещала €500 тысяч за помощь в раскрытии ограбления "Зеленого свода"

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Полиция и прокуратура Саксонии назначили вознаграждение в размере полмиллиона евро за сведения, которые могли бы помочь раскрыть кражу культурных объектов из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене.

Об этом говорится в обнародованном в четверг сообщении правоохранительных органов ФРГ. Расследованием происшедшего занимается специальная следственная комиссия в составе 40 человек. "Мы предпримем все, чтобы расследовать это происшествие", - заявили глава полицейского управления Хорст Крецшмар и прокурор Клаус Рёвекамп.

Nach dem Einbruch in das Museum #GrünesGewölbe in #Dresden am Montag hat die Polizeidirektion Dresden im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 500.000 Euro ausgelobt. Mehr dazu in der aktuellen Medieninformation: https://t.co/Oxaj6PKShh pic.twitter.com/Fb48kZCsw1 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 28 ноября 2019 г.