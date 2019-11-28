В Оренбурге выявили кишечную инфекцию у 17 школьников

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Школьники Оренбурга, по предварительной информации, заразились кишечной инфекцией, выявлено 17 случаев заболевания. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В 86-й школе Оренбурга по оперативным данным выявлено 17 случаев кишечной инфекции. Для безопасности детей в школе закрыт пищеблок", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил проверить как сам школьный пищеблок, так и производственную базу поставщика питания.

"С 29 ноября введен сокращенный учебный день - по четыре часа. Денис Паслер подключил к контролю за ситуацией Роспотребнадзор и дал поручение проверить все возможные источники заражения", - добавили в пресс-службе.