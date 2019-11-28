Россияне не пострадали при взрыве на заводе в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали при взрыве на химическом заводе компании TPC Group в городе Порт-Нечес (штат Техас). Об этом говорится в заявлении генерального консульства РФ в Хьюстоне, опубликованном в четверг в Twitter.

По имеющимся данным, среди пострадавших при взрыве на химическом заводе TPC Group в шт.Техас российских граждан нет. Генконсульство следит за развитием ситуации. pic.twitter.com/W7fqGO6LGg

"По имеющимся данным, среди пострадавших при взрыве на химическом заводе TPC Group в штате Техас российских граждан нет. Генконсульство следит за развитием ситуации", - сообщили в дипмиссии.

В среду при взрыве на заводе пострадали три человека. Позже прогремели еще несколько взрывов. Власти эвакуировали более 60 тыс. местных жителей из близлежащих городов.