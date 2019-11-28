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Семь человек погибли при падении небольшого самолета в Канаде

По данным телеканала CTV, среди них трое детей

ОТТАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Семь человек стали жертвами катастрофы небольшого самолета Piper PA-32, разбившегося недалеко от канадского Кингстона (провинция Онтарио). Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел вечером в среду в труднодоступной местности примерно в 5-7 км от городского аэропорта. Спасательные команды лишь недавно смогли добраться до места крушения. По данным полиции, на борту находились семь человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что самолет вылетел из Торонто (провинция Онтарио) и на его борту могли находиться до шести человек.

Теги
Канада
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