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Прокурор попросит суд о наказании для экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Алексей Кузнецов признал вину в хищении более 14 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу проведет прения сторон в рамках уголовного дела бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 14 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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"Басманный районный суд Москвы проведет сегодня прения сторон по уголовному делу в отношении подсудимого Кузнецова. Судебное заседание назначено на 12:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Как ожидается, гособвинение попросит суд о наказании, которое заслуживает подсудимый, а сам Кузнецов и его защита выразят свое отношение по существу обвинений. Экс-чиновник выступит с последним словом, а затем суд назначит дату оглашения приговора.

Судебный процесс начался в конце августа. Несмотря на признание Кузнецовым вины, он не компенсировал ущерб и не мог рассчитывать на особый порядок рассмотрения дела. Потерпевшие в лице Московской области, "Мособлтрастинвеста", областных муниципальных образований и других госкомпаний заявили гражданские иски о взыскании материального ущерба в размере 14 млрд рублей.

Суть обвинений

Кузнецов обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств"), и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Общая сумма ущерба по 22 эпизодам составляет более 14 млрд рублей. Экс-министр полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, по версии следствия, в 2005-2008 году Кузнецов в составе организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 14 млрд рублей. Похищенные деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На них были куплены предметы роскоши и недвижимость за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства. Кузнецов был объявлен в международный розыск в 2010 году, а в 2013 году задержан во Франции и в начале 2019 года экстрадирован в Россию, где был заключен под стражу.

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Кроме того, в 2014 году приговором Басманного Москвы сестра подсудимого Елена Кузнецова признана виновной в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем, и осуждена на семь лет лишения свободы. Ущерб, нанесенный действиями Кузнецовой, оценивается в 2,4 млрд рублей. Ее имущество будет выставлено на аукцион.

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