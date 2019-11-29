СМИ: пожарные работают над локализацией пожара на заводе в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Пожарные работают над локализацией пожара на химическом заводе в городе Порт-Нечес (штат Техас). Об этом сообщил в четверг местный телеканал Fox 8 со ссылкой на судью округа Джефферсон Джеффа Браника, который ранее издал указ об эвакуации людей из близлежащих городов.

"Я подтверждаю, что ситуация постепенно улучшается, но нам еще предстоит работа", - указал Браник. При этом, по его словам, к настоящему моменту преждевременно говорить о возвращении в свои дома эвакуированных ранее людей. Решение об этом может быть принято в пятницу.

Телеканал KFDM сообщил о том, что компания TPC Group, владеющая заводом, в течение дня проводила замеры качества воздуха в районе пожара. Согласно их результатам, уровень вредных веществ не превышает допустимые пределы.

В среду при взрыве на заводе пострадали три человека. Позже произошли еще несколько взрывов. Власти эвакуировали более 60 тыс. местных жителей из близлежащих городов.