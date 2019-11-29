Девять студентов медколледжа в Петрозаводске госпитализированы с признаками инфекции

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. /ТАСС/. Признаки инфекционного заболевания проявились у почти 40 студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа, девять из них доставлены в республиканскую инфекционную больницу. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минздрава Карелии.

"Девять человек госпитализированы с признаками инфекции - рвота и высокая температура, около 30 человек с такими же симптомами разной степени выраженности также обратились с жалобами", - сказала собеседница.

В Минздраве уточнили, что симптомы инфекции проявились как у студентов из общежития, так и у тех, кто живет дома, при этом тяжелых случаев нет. Врачи инфекционной больницы исключили пищевое отравление, проведен предварительный тест на ротавирус, который также оказался отрицательным.

"Проводятся лабораторные исследования, результаты будут только через три дня", - добавили в пресс-службе. В качестве мер предосторожности в местах общего пользования в общежитии, а также в столовой и пищеблоке колледжа проведены дополнительные санитарная обработка и дезинфекция.