Источник: угрожающие взрывами в судах Москвы злоумышленники вымогают биткоины

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники, анонимно сообщившие об угрозе взрыва в московских судах посредством электронной почты, требуют за отказ от своих намерений перечислить им деньги в биткоинах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Угрожавшие взрывом требуют перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий", - сказал собеседник агентства. В судах подтвердили информацию о требованиях злоумышленников, однако сумму не уточнили.

Ранее сообщалось, что эвакуация была объявлена в Мосгорсуде, а также в Басманном, Пресненском, Замоскворецком, Черемушкинском и Чертановском районных судах. По последним данным, Пресненский Черемушкинский суды уже возобновили работу. Также проверяется информация о якобы минировании УВД по Юго-Западному административному округу на улице Кржижановского и ТЦ "Новинский пассаж" в центре Москвы.

Накануне в Москве также были эвакуированы шесть судов из-за угрозы взрыва, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. По данным источника агентства, злоумышленники также требовали биткоины.