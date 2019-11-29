В Басманный суд Москвы поступило сообщение с угрозой взрыва

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители Басманного районного суда Москвы эвакуируются из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Поступила угроза минирования, всех просят покинуть здание", - сказал пристав.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что из здания было эвакуировано около 300 человек. "Поступила информация от анонимного источника о заложенном взрывном устройстве в здании Басманного районного суда Москвы, около 300 человек эвакуированы, среди них посетители и сотрудники", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу 266 человек были эвакуированы из Черемушкинского суда в Москве из-за угрозы взрыва.

Кроме того, проверяется также информация о якобы минировании УВД по Юго-Западному административному округу на улице Кржижановского, а также ТЦ "Новинский пассаж" в центре Москвы.

В новость были внесены изменения (15:01 время мск) — добавлена информация по тексту.