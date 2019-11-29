В Краснодаре из-за аварии на теплотрассе без отопления остались 35 тысяч человек

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Порядка 35 тысяч человек, проживающих в центре Краснодара, останутся без отопления и горячей воды на сутки из-за прорыва на старейшей теплотрассе города. Без тепла остались 120 многоквартирных домов и 20 соцобъектов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии города.

В пресс-слежбе отметили, что прорыв незначительный. Горожан снабдили теплом и горячей водой. Отключить их планируют вечером в пятницу, когда начнутся работы по замене участка, где произошел порыв.

Температура воздуха в Краснодаре составляет 13-15 градусов тепла, ночью она опустится до плюс 3, в субботу в городе будет порядка 10-13 градусов тепла.

"Авария произошла на одном из старых участков тепломагистрали "ТЭЦ - Центр города". Наши специалисты обнаружили место прорыва. Чтобы ликвидировать аварию с минимальными неудобствами для жителей, приняли решение начать работы и отключить подачу отопления и горячей воды вечером в пятницу, чтобы завершить уже в субботу. Постараемся максимально быстро заменить поврежденный участок. Подачу тепла и горячей воды рассчитываем возобновить в течение суток 30 ноября", - сказал генеральный директор АО "Краснодартеплосеть" Сергея Сироджова.

Уточняется, что работы в ночь с пятницы на субботу решили провести с учетом погодных условий, а также чтобы не прерывать учебный процесс в школах и детских садах. В ликвидации порыва задействовали две бригады предприятия и пять единиц спецтехники. Контролировать замену поврежденного участка на месте будут сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК.

"Авария, позволяет продолжать теплоснабжение до вечера. И, более того, компании нужно подготовиться. Им нужно разрыть котлован, подготовить к ремонтным работам. И мы сейчас отработали таким образом, что они сейчас все готовят, а потом уже вечером отключают и начинают работать на трубе", - пояснили в администрации города.

