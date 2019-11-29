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Главу Минздрава Ростовской области доставили в суд. Слушания пройдут в закрытом режиме

Татьяну Быковскую подозревают в превышении полномочий
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская Ксения Орлова/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская
© Ксения Орлова/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, которую, по данным источника, накануне задержали по делу о превышении должностных полномочий, доставили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для избрания меры пресечения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Ранее не было официальных подтверждений о задержании министра. "Рассматривается материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения", - пояснила журналистам адвокат Быковской. По ее словам, следствие просит арестовать Быковскую.

По ходатайству защиты суд принял решение о проведении слушаний в закрытом режиме. "Учитывая заявленное ходатайство о том, что впоследствии в ходе судебных заседаний будут исследованы медицинские данные подозреваемой, суд полагает ходатайство защиты удовлетворить, продолжить слушания данного дела в закрытом режиме", - сказал судья.

Уголовное дело в отношении Быковской возбуждено по статье 286 УК РФ. По этому делу также задержали ее заместителя. По информации источника ТАСС, уголовное дело связано с нарушением антимонопольного законодательства.

Теги
РоссияРостовская область
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