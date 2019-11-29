Reuters: президента Суринама признали виновным в политических убийствах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 ноября. /ТАСС/. Суд Суринама в пятницу признал президента страны Дезире Баутерсе виновным в убийстве политических оппонентов около 40 лет назад. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По мнению суда, приговорившего политика к 20 годам лишения свободы, именно он является виновником гибели 14 представителей интеллигенции страны и 1 гражданина Нидерландов, замученных суринамскими солдатами в декабре 1982 года. Сам политик сейчас находится с зарубежным визитом в Китае, уточняет агентство.

Баутерсе пришел к власти в Суринаме в 1980 году в результате военного мятежа, известного как "сержантский переворот". В результате в стране на 11 лет установился режим военной диктатуры. В 1991 году Баутерсе отошел от власти, продолжая оставаться влиятельной политической фигурой карибского государства. В 2010 году вновь избран президентом Суринама, в 2015 году переизбран парламентом страны на новый президентский срок .