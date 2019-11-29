В Перми бездомные собаки напали на ребенка

ПЕРМЬ, 29 ноября. /ТАСС/. В пятницу в Мотовилихинском районе Перми на ребенка напали бездомные собаки. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Об этом сообщает пресс-служба Следственное управление СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек", повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, вечером 29 ноября во время прогулки на улице в Мотовилихинском районе города Перми на семилетнего ребенка "набросилась стая бездомных собак, которые покусали его", в результате ребенок госпитализирован. Следователи провели обыск и выемку документации в муниципальном учреждении, обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщил в своем Instagram мэр Перми Дмитрий Самойлов, собаки напали на трех мальчиков, которые катались с горки в логу в микрорайоне "Висим". Одного из них в тяжелом состоянии доставили в краевую детскую клиническую больницу.

"Попросил главврача больницы взять под личный контроль состояние ребенка, семье пострадавшего мальчика будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая и материальная", - написал он.

По словам Самойлова, в ноябре планово бригада службы по отлову безнадзорных животных выезжала в этот микрорайон восемь раз и отловила трех собак. Глава города принял решение кратно увеличить число ловцов, усилить патрулирование, взаимодействие с территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). Кроме того, после инцидента он уволил директора городской службы по регулированию численности безнадзорных животных и поручил своему заместителю Игорю Субботину отвечать за организацию отлова безнадзорных собак.