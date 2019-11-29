Figaro: вокзал в Париже эвакуировали после обнаружения подозрительной сумки

ТАСС, 30 ноября. Северный вокзал (Гар-дю-Нор) во французской столице был временно эвакуирован в пятницу вечером после обнаружения подозрительной сумки. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, эвакуация продолжалась около 40 минут, оцеплена была лишь часть вокзала. Как отмечает издание, инцидент не повлиял на железнодорожное сообщение. Дополнительной информации не приводится.

В пятницу в результате теракта, осуществленного на Лондонском мосту в центре британской столицы, погибли два человека. Позднее в тот же день неизвестный совершил нападение с ножом на торговой улице в центре Гааги, в результате чего пострадали три человека.