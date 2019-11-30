{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Еще четверо пострадали

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие в Уярском районе Красноярского края стало причиной гибели трех человек, еще четверо пострадали. Об этом говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

"Сегодня ночью на 932 км трассы Р-255 "Сибирь" водитель 1981 года рождения за рулем Honda, по предварительным данным, выезжая с заправки, не предоставил преимущество движения автомобилю Nissan, которым управлял мужчина 1988 года рождения. В результате ДТП погибли водитель Honda и два его пассажира (мужчина и женщина)", - говорится в сообщении.

Также пострадали еще один пассажир Honda, два пассажира и водитель Nissan. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек
Среди погибших три ребенка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС