В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие в Уярском районе Красноярского края стало причиной гибели трех человек, еще четверо пострадали. Об этом говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

"Сегодня ночью на 932 км трассы Р-255 "Сибирь" водитель 1981 года рождения за рулем Honda, по предварительным данным, выезжая с заправки, не предоставил преимущество движения автомобилю Nissan, которым управлял мужчина 1988 года рождения. В результате ДТП погибли водитель Honda и два его пассажира (мужчина и женщина)", - говорится в сообщении.

Также пострадали еще один пассажир Honda, два пассажира и водитель Nissan. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.