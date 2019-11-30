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Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

Один человек получил ранение

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел на Ботанической улице на востоке Москвы, в результате один человек получил ранение, стрелявший скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"На Ботанической улице произошла ссора между участниками одной компании, предположительно, она состояла из трех человек. Один из участников конфликта применил травматический пистолет и ранил оппонента. Ему оказывают медпомощь", - сказали в полиции.

Стрелявший скрылся на автомобиле ВАЗ, его разыскивает полиция.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что ссора произошла на территории гостиницы. "Конфликт со стрельбой был между постояльцами этого отеля", - отметил он.

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