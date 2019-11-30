В ХМАО столкнулись автоцистерна и легковой автомобиль

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Столкновение автоцистерны КамАЗ и легкового автомобиля произошло на дороге Сургут - Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В результате ДТП погибло три человека. Об этом в субботу рассказали в пресс-службе УМВД по округу.

"В результате ДТП водитель автомобиля Nissan, а также два его пассажира скончались на месте происшествия. Водитель Nissan Terrano двигался по автодороге Сургут - Нижневартовск и допустил занос автомобиля на проезжей части с последующим выездом на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что авария произошла в 09:18 мск 30 ноября.